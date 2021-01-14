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14 января 2021, 12:12

В Пинске четырех мужчин подозревают в хищениях скота

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске раскрыли серию хищений крупного рогатого скота, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

С территории унитарного предприятия похитили пять голов молодняка КРС. Оперативники ОБЭП Пинского ГОВД выяснили, что к произошедшему причастны трое работников организации и пинчанин - брат начальника убойного цеха.

"Фигуранты, предварительно разработав план, наладили незаконный бизнес. Туши похищенных животных решили продать. Покупателем оказался индивидуальный предприниматель из Ивацевичей. Компания выжидала, когда работники предприятия разойдутся по домам. Затем, договорившись со сторожем, выводили животных в убойный цех. Разделывали туши и грузили в микроавтобус предпринимателя, а тот перепродавал товар", - рассказала подробности Наталья Сахарчук. Она добавила, что предприятию причинен ущерб на сумму более Br7 тыс.

Так мужчины украли более 1,2 тыс. кг говядины. Первый раз они похитили и продали две туши, спустя пару дней - еще три. "Бизнесменов" задержали во время очередной операции. Их действиям следователи дали правовую оценку.-0-

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