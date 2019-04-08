В Пинске двухлетний ребенок отравился дезинфицирующим средством

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске оставленный на несколько минут без присмотра двухлетний ребенок отравился средством бытовой химии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеграм-канал Следственного комитета.
Несчастный случай произошел 6 апреля. Жительница Пинска отвела своего двухлетнего сына в туалет, после чего вышла на кухню. Спустя несколько минут женщина услышала кашель ребенка. Вернувшись, она обнаружила, что мальчик выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым находилась на полу. Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в учреждение здравоохранения, медики оценивают его состояние как тяжелое.
По этому факту Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-
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