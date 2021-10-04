В Пинске и Барановичах в ДТП пострадали двое детей

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за выходные дни произошли четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Так, в Пинске вечером 2 октября в аварии пострадала девятилетняя девочка. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Шкода Рапид" был 23-летний молодой человек. При выезде с второстепенной дороги на перекресток он не предоставил преимущество "Фольксваген Шаран", которым управлял 28-летний мужчина. Водитель этой машины, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, но врезался в линию электропередачи. В ДТП травмы получила девочка - пассажирка "Фольксвагена", хотя и была в детском удерживающем устройстве.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

В Барановичах днем 3 октября в аварию попала девочка-пешеход. По предварительной информации, 28-летний мужчина на автомобиле "Мерседес Бенц" ехал по двору на улице Франциска Скорины. Он сбил внезапно выбежавшую из-за припаркованной машины девятилетнюю девочку. Школьницу с травмами госпитализировали.-0-