В Пинске из окна седьмого этажа выпал ребенок

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске из окна квартиры на седьмом этаже выпал 8-летний мальчик. Такая информация размещена на сайте Пинского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел днем 15 июня. О случившемся в 16.22 в милицию сообщила 53-летняя бабушка, которая воспитывала ребенка. На момент трагедии внук находился дома один. По ее словам, мальчик выпал из окна, продавив москитную сетку. В ходе реанимационных действий спасти ребенка не удалось.

В горисполкоме призвали взрослых никогда не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в доме есть маленькие дети, а также установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог их самостоятельно открыть.-0-