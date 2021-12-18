В Пинске легковушка насмерть сбила пешехода

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 17 декабря около 18.00 20-летний пинчанин за рулем автомобиля "Рено" двигался по ул.Гайдаенко. Напротив дома №72 автомобиль совершил наезд на 62-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Световозвращающими элементами пешеход обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следователи дали правовую оценку действиям участников происшествия.

"Чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, пешеходам следует руководствоваться основными правилами безопасного поведения: пересекать проезжую часть в установленных местах, использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, не выходить на проезжую часть в нетрезвом состоянии", - добавили в ГАИ.-0-