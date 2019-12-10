В Пинске легковушка сбила девушку на переходе

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в дорожно-транспортном происшествии пострадала 16-летняя девушка, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 9 декабря около 18.55. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген Шаран" управлял 41-летний мужчина. На улице Первомайской он сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Вчера в Брестской области это была не единственная авария с участием пешехода. В Лунинце около 21.35 под колеса автомобиля такси "Ниссан Алмера" попал 61-летний мужчина. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте, не был обозначен световозвращающими элементами. Несмотря на то, что 28-летней водитель предпринял попытку торможения, наезда избежать не удалось. Пострадавшего госпитализировали. В ГАИ добавили, что ближайший переход находится всего в 12 м от места происшествия.

По обоим фактам ДТП проводятся проверки.-0-