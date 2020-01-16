В Пинске легковушка сбила на зебре пешехода

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль насмерть сбил пешехода на зебре, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.25. По предварительной информации, автомобилем Volvo S40 управлял 58-летний пинчанин. Вблизи перекрестка на ул.Железнодорожной водитель сбил 66-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу повышенной видимости. В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. В ГАИ обратили внимание, что по правилам дорожного движения при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен ехать со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходу.-0-