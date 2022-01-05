В Пинске мастер по ремонту автомобилей отомстил клиенту, распылив краску на его BMW

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинчанин стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Пинского ГОВД с заявлением о повреждении автомашины обратился 34-летний местный житель. Заявитель пояснил, что припарковал автомобиль BMW на площадке торгового центра и на несколько минут отлучился в магазин. Вернувшись, обнаружил повреждения на автомобиле: на поверхности всего кузова машины была распылена краска белого цвета. Ущерб от повреждения мужчина оценил почти в Br3 тыс.

Правоохранители установили, что в момент отсутствия автовладельца неизвестный мужчина распылил краску из баллончика на кузов BMW. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 29-летний ранее судимый пинчанин. Как пояснил фигурант, он занимается ремонтом автомобилей и таким образом хотел отомстить заявителю за неоплату его услуг по ремонту машины.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-0-