В Пинске милиционеры спасли мужчину от суицида

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники пинской милиции спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пинский ГОВД 21 октября около 11.00 за помощью обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее сожитель в последнее время стал очень агрессивен, и попросила выселить его из квартиры, в которой она живет с тремя детьми. Старший участковый и милиционер-водитель районного отдела милиции выехали по указанному адресу. На требования правоохранителей открыть дверь ответа не поступало, только были слышны доносившиеся хрипы. С разрешения хозяйки они выломали дверь.

"В ванной увидели мужчину, на шее у него был ремень. Мой водитель держал его, чтобы ослабить давление, а я побежал за ножом, которым затем быстро перерезал ремень. После этого мы аккуратно уложили мужчину и вызвали скорую помощь", - рассказал сотрудник.

Оказалось, это была не первая попытка мужчины покончить с собой. Он угрожал своей сожительнице таким поступком в случае, если она его бросит. Сейчас пинчанин в реанимационном отделении центральной больницы.-0-