В Пинске мошенник похитил более Br1,9 тыс. со счета магазина

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске столкнулись с новой формой мошенничества: деньги торгового объекта похитили с помощью телефона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился сотрудником службы технической поддержки. Он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы магазина. По указке мужчины девушка-продавец выполнила несколько манипуляций, в результате которых со счета торгового объекта было списано более Br1,9 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. Проводятся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

Следователи рекомендуют не совершать никаких действий по указаниям неизвестных по телефону, в особенности - с банковскими счетами, не сообщать реквизиты счетов и банковских карт, не передавать ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем.-0-