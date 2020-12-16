В Пинске мошенник пообещал женщине снять порчу и украл у нее золотые украшения

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 58-летняя женщина впустила в квартиру незнакомца, который обещал ее вылечить и снять порчу, а после его ухода она обнаружила пропажу золотых украшений, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Проходя мимо магазина, пинчанка обратила внимание на мужчину в инвалидной коляске, который просил милостыню. Женщина положила деньги в коробку и пошла дальше, однако незнакомец окликнул ее. Во время беседы с потерпевшей он обратил внимание на ее проблемы со здоровьем, убедив, что все невзгоды - следствие заговора. Мужчина предложил провести ритуал по исцелению.

Пенсионерка пригласила его к себе домой. Гость убедил ее положить золотые изделия на стол для успешного хода ритуала, что хозяйка квартиры и сделала. Получив оплату за свою услугу в размере Br50, он попросил женщину отвезти его обратно к магазину. Вечером пинчанка решила проверить наличие драгоценностей и обнаружила, что два золотых кольца стоимостью Br500 пропали. Женщина обратилась за помощью в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Гродненской области. В Пинске он гостил у сестры, а в свободное время "подрабатывал", прося милостыню у торговых объектов.

Похищенное изъято. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.-0-