В Пинске мотоциклист пытался избежать столкновения с лесовозом и перевернулся

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мотоциклист перевернулся, избегая столкновения с лесовозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария случилась 10 июня примерно в 13.20. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом ехал по ул.Первомайской. Поворачивая на ул.Гоголя, водитель не уступил дорогу мотоциклисту, 30-летнему жителю Лунинецкого района, который двигался навстречу на мотоцикле Yamaha. Чтобы избежать столкновения с грузовиком, молодой человек применил экстренное торможение и опрокинулся. С травмами мужчину госпитализировали. ГАИ призвала водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.-0- Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!