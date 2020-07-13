В Пинске мужчина попал под колеса грузовика

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 27-летний мужчина попал под колеса грузового автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Авария случилась 11 июля около 22.00 на одной из основных магистралей города - улице Первомайской. По предварительной информации, 25-летний водитель грузового автомобиля "Рено" сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

В этот же день в Брестской области произошла еще одна авария. В Пружанах 32-летняя водитель автомобиля "Пежо 307", двигаясь задним ходом во дворе жилых домов, сбила 91-летнего пенсионера. Его госпитализировали.

По фактам обоих ДТП проводятся проверки.-0-