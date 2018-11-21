21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина спрыгнул с моста в реку Пина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете общества спасания на водах.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина прыгнул с моста, поступило от очевидцев 20 ноября в 13.48. Дежурная смена спасательной станции ОСВОДа незамедлительно выдвинулась в район бедствия. Пострадавшего достали из воды, у него было сильное переохлаждение. Спасатели оказали мужчине первую помощь, напоили горячим чаем и передали бригаде скорой помощи.

Позже была установлена личность мужчины. Им оказался местный житель 1980 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения.-0-