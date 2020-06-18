В Пинске на пожаре погибла женщина

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске на пожаре погибла местная жительница, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел утром 17 июня. В 10.01 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном четырехквартирном жилом доме по ул.Комсомольской. К моменту прибытия подразделений МЧС из окон дома шел дым. Жильцы находились на улице, кроме 46-летней хозяйки горевшей квартиры. Спасатели обнаружили ее тело на полу веранды.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил стены и имущество внутри веранды квартиры. Причина возгорания устанавливается.-0-