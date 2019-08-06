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В Пинске неделю ищут пропавшую пенсионерку

Происшествия 06.08.2019 | 09:07
Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пропала пожилая женщина, ее ищут уже неделю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Заявил о пропаже в Пинский ГОВД сын пенсионерки. Он рассказал, что Рябова Мария Александровна, 1942 года рождения, ушла из дома и пропала. Последний раз ее видели 31 июля в 21.00 часов по месту жительства.

Фото размещено на сайте УВД Брестского облисполкома
Фото размещено на сайте УВД Брестского облисполкома

На вид пропавшей 75-80 лет, рост 165-170 сантиметров, глаза карие, волос седой. В момент выхода из дома она была одета в светлую куртку, черную юбку с красными штанами, обута в черные туфли на каблуке с красной каемкой. При себе имела черную женскую сумку.

Известно, что у пенсионерки проблемы с памятью.-0-

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МВД, Пинск
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