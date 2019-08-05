В Пинске пьяный водитель легковушки врезался в автобус на остановке

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный водитель легкового автомобиля врезался в остановившийся для высадки пассажиров автобус. К счастью, никто не пострадал, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа примерно в 20.14 на проспекте Жолтовского. Виновником ДТП оказался пинчанин 1988 года рождения, управлявший "Опелем". ГАИ проводит проверку. Установлено, что водитель легковушки сел за руль пьяным. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 1,9 промилле алкоголя.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч.1 ст.18.16 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав сроком на три года и денежный штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br25,5). Также водителю грозит наказание за совершение ДТП по ст.18.17 КоАП", - отметила Наталья Сахарчук.

В Брестской области с начала текущего года произошло 56 пьяных ДТП (без пострадавших), что на 48 меньше по сравнению с таким же периодом 2018-го.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома