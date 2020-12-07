В Пинске пьяный водитель сбил на тротуаре пешехода

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7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 6 декабря около 13.00. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Шкода" был 61-летний водитель. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил 54-летнего пешехода. Мужчина с травмами госпитализирован.
Выяснилось, что за руль водитель сел пьяным.-0-