29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный водитель сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 28 ноября около 18.15 38-летний водитель автомобиля "Опель", находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №15 по улице Карла Маркса совершил наезд на 64-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Действиям водителя следователи дадут правовую оценку.-0-