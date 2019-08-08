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В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд

Происшествия 08.08.2019 | 09:58
Фото Пинского ГОВД
Фото Пинского ГОВД

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО "Пинскэлектросервис". Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовая и наткнулись на 75-милиметровый артиллерийский снаряд.

На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны.

Снаряд уничтожен.-0-

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МВД, Пинск
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