В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО "Пинскэлектросервис". Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовая и наткнулись на 75-милиметровый артиллерийский снаряд.
На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны.
Снаряд уничтожен.-0-
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