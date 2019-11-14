14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске при установке подземных мусорных баков повредили газопровод низкого давления, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 13 ноября около 12.20. Во время земляных работ по установке подземных мусорных баков на ул.Брестской экскаватор ЖКХ повредил участок наружного подземного газопровода низкого давления, который залегал на глубине 1,2 м. В результате было прекращено газоснабжение трех многоквартирных жилых домов.

Специалисты аварийной бригады ПУ "Пинскгаз" отключили поврежденный участок и сбросили давление газа. Ремонтно-восстановительные работы проводились около двух часов. В 14.04 повреждение газопровода было ликвидировано, а в 14.45 восстановлено газоснабжение потребителей.

Специальное расследование по факту проводят специалисты технического отдела РУП "Брестоблгаз" с участием представителя областного управления Госпромнадзора.-0-

Фото МЧС