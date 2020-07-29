В Пинске пропала 11-летняя девочка

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 11-летнюю жительницу Пинска Родичеву Алину Александровну. Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.

Девочка 28 июля около 12.00 ушла из дома в неизвестном направлении. На вид девочке 11-13 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в красную или голубую майку, синие шорты, бордовые кроссовки.

Ранее девочка уже уходила из дома.

О местонахождении девочки правоохранители просят сообщить в Пинский ГОВД: 8 (029) 674-00-49, 8 (0165) 31-28-00 или 102.-0-

Фото из Telegram-канала "Разыскивает милиция"