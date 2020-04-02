В Пинске ребенок играл со спичками и устроил пожар в квартире

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске маленький мальчик играл со спичками и устроил пожар в квартире, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В центр оперативного управления Пинского ГРОЧС 1 апреля около 8.20 позвонили очевидцы и рассказали о пожаре в трехкомнатной квартире по улице Комсомольской. Там вместе с хозяйкой живут ее дочь с супругом и их дети 2015 и 2016 годов рождения. Тем утром бабушка отвела старшего внука в детский сад, а сама пошла на работу. Младший мальчик, пока родители спали, смотрел телевизор. Оставшись без контроля взрослых, он взял в кухне спички и стал с ними играть: зажигал и бросал на пол, диван. Когда загорелось одеяло, малыш испугался и убежал в спальню.

"К счастью, проснулась мама мальчика и все безопасно эвакуировались из горящей квартиры. Соседка вызвала спасателей, которые оперативно прибыли и за семь минут ликвидировали пожар. Медицинская помощь жильцам квартиры не потребовалась - все живы и здоровы", - рассказали в МЧС.

Огонь уничтожил диван, натяжной потолок, повредил имущество.

МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра.-0-