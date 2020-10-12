В Пинске школьница ранила ножом одноклассниц

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске Школьница причинила телесные повреждения одноклассницам, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Брестской области.
По предварительной информации, сегодня примерно в 8.45 12-летняя школьница, находясь в женской раздевалке одного из учреждений образования райцентра, ножом ранила двух одноклассниц.
Одной из девочек причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована. Второй ученице оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.
По данному факту Пинским МОСК проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Выясняются мотивы поступка школьницы.-0-