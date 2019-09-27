В Пинске школьница с собакой провалилась в трехметровую яму

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сотрудник милиции помог школьнице выбраться из трехметровой ямы, куда девочка упала вместе с собакой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Вечером пинчанка вывела на прогулку своего английского бульдога. Они шли по привычному маршруту. В темноте девочка не заметила яму глубиной более 3 м, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой. Школьница безуспешно пыталась выбраться из ямы самостоятельно и принялась звать на помощь. В это время домой после службы возвращался командир взвода роты милиции Пинского отдела Департамента охраны Александр Швец. Капитан милиции поспешил в сторону доносящихся криков о помощи. Он спустился вниз и помог девочке выбраться наверх.

Александр Швец. Фото МВД

А вот извлечь бульдога из ямы не удалось, поскольку испуганная собака проявляла признаки агрессии. Девочка отправилась домой за отцом, а милиционер остался на месте происшествия. Спустя некоторое время собака также была спасена.

Родители школьницы пришли в отдел департамента и выразили благодарность за своевременно оказанную помощь и небезразличное отношение к попавшим в беду.-0-