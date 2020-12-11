В Пинске стоматолог и его приятель получили 7 и 6 лет колонии за незаконный оборот наркотиков

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и психотропов группой лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Главным фигурантом по делу проходит 28-летний врач-стоматолог. Мужчина действовал в группе: приобретал амфетамин, альфа-PVP, мефедрон, марихуану и смеси веществ. Затем хранил, перевозил и раскладывал по тайникам на территории Пинска и района. Координаты закладок сообщал потенциальным покупателям в интернет-магазине.

Пинчанину помогал его 29-летний подельник: предоставлял материал для упаковки наркотиков, весы, резиновые перчатки. В частности, они расфасовали марихуану, которую его младший товарищ перевез и разложил по тайникам для последующей реализации. Оба обвиняемых употребляли наркотики.

Первого фигуранта суд признал виновным по ч.3 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка наркотиков и психотропов в крупном размере и сбыт особо опасных веществ) УК. Он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также должен выплатить штраф в размере 100 базовых величин, что составляет Br2,7 тыс.

Второго мужчину признали виновным по ч.6 ст.16 и ч.2 ст.328 (пособничество в незаконном с целью сбыта хранении наркотиков) и ч.1 ст.332 (предоставление помещения для потребления наркотических средств) УК. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-