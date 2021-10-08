В Пинске в реке утонул мужчина

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в реке Пина утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Днем 3 октября в ОСВОД поступила информация, что в районе улицы Базовой прохожие увидели в воде тело мужчины. Им оказался 64-летний местный житель, который с 26 сентября находился в розыске. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении.

По неподтвержденным данным, пенсионер отправился на рыбалку. На берегу были найдены велосипед и удочки. Тело мужчины нашли в небольшом отдалении от первоначального места поиска.

Правоохранители проводят проверку, во время которой установят причину гибели пенсионера.-0-