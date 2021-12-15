В Пинске в реке утонул мужчина

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15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске утонул 60-летний мужчина. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Ночью 14 декабря с заявлением об исчезновении супруга обратилась пинчанка. Ее муж вечером ушел на рыбалку и не вернулся домой. Утром рыбаки заметили в реке Пине тело мужчины. Его извлекли из воды сотрудники ОСВОД.
Следователь и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области осмотрели место происшествия. Опрошены очевидцы и родственники погибшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-