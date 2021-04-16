В Пинске возбуждено уголовное дело о финансировании массовых беспорядков

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура установила факт финансирования участников протестных акций, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Сообщается, что через благотворительное учреждение его руководитель выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, которые прошли в Пинске в августе 2020 года и были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

"Подобная деятельность является грубым нарушением законодательства и наносит ущерб государственным и общественным интересам", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя благотворительной организации, оно направлено для расследования в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-