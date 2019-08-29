В Пинском районе 18-летний бесправник врезался в микроавтобус

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, четыре человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 28 августа около 15.30 в деревне Новый Двор. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Мерседес" находился 18-летний местный житель, прав управления у него не было. Во время движения легковушка врезалась в "Фольксваген Транспортер", за рулем которого был пинчанин 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" получил серьезные травмы, в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. Также госпитализированы три пассажирки микроавтобуса - жительницы Пинска.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и спасатели. Проводится проверка.-0-