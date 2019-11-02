В Пинском районе автомобиль насмерть сбил девушку

Фото УВД Брестского облисполкома
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе автомобиль сбил 18-летнюю девушку-пешехода, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 1 ноября около 15.00 на автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин.
По предварительной информации, 53-летний житель Ивацевичского района на автомобиле ГАЗ на 89-м км трассы (выезд из Пинска) совершил наезд на 18-летнюю пинчанку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП девушка с тяжелыми травмами была госпитализирована в Пинскую городскую больницу, где в 16.50 скончалась.
Проводится проверка.-0-