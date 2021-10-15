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15 октября 2021, 13:20

В Пинском районе двоих мужчин подозревают в незаконной охоте на дикого кабана

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе двоих мужчин подозревают в незаконной охоте на дикого кабана, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

По данным следствия, ночью 13 октября двое мужчин вблизи деревни Домашицы из зарегистрированного охотничьего ружья застрелили дикого кабана. Когда они перевозили тушу, автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что у охотников не было разрешения на добычу животного. Природе причинен ущерб на Br3480.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Назначены баллистические экспертизы.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота). С подозреваемыми проводятся следственные действия.-0-

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