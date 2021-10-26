В Пинском районе горело частное деревообрабатывающее предприятие

Фото Брестского областного УМЧС
26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе спасатели ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Информация о пожаре в д.Пинковичи поступила сегодня в 06.55. К моменту прибытия подразделений МЧС на место вызова одноэтажное производственное здание было охвачено огнем. В 08.51 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.
Здание принадлежит частной фирме и индивидуальному предпринимателю. Производственная деятельность там не осуществлялась. Внутри находились деревообрабатывающие станки и другое оборудование для изготовления мебели, остатки материалов.
Специалисты выясняют причину возгорания.-0-