В Пинском районе легковушка оказалась в кювете из-за пешехода на дороге

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пострадал пешеход, двигавшийся по проезжей части дороги, а легковушка оказалась в кювете, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла поздно вечером 28 декабря на автодороге Н 218 Пинск - Огово. По предварительной информации, 22-летняя жительница деревни Мохро Ивановского района возвращалась домой со стороны Пинска на автомобиле "Опель-Астра". Около 22.40 на 16-м км дороги водитель наехала на 42-летнего жителя деревни Дубое Пинского района, который двигался во встречном направлении по центру проезжей части. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате ДТП машина съехала в кювет и перевернулась. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в Пинскую центральную больницу. Установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проводится проверка.-0-