В Пинском районе легковушка врезалась в деревья - погибли водитель и пассажирка

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Пинском районе погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По предварительной информации, ночью 11 апреля 27-летний житель Пинска за рулем автомобиля Nissan ехал по автодороге Р8 Лунинец - Пинск по направлению к Пинску. Мужчина не справился с управлением, в результате авто съехало в кювет, столкнулось с придорожными деревьями и загорелось. Водитель и 18-летняя пассажирка от травм скончались на месте происшествия.

Следователи с участием специалистов ГКСЭ осмотрели место аварии, зафиксировали следовую обстановку, назначили судебно-медицинские и автотехническую экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-