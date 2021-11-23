В Пинском районе нашли заблудившуюся на болоте сборщицу клюквы

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе работники МЧС и лесхоза нашли заблудившуюся на болоте 63-летнюю сборщицу клюквы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

В полдень 22 ноября за помощью обратилась женщина, которая потерялась в районе деревни Заберезье. За клюквой она приехала вместе с незнакомыми ей людьми. Сборщики ягод разошлись по болоту, а спустя время пенсионерка поняла, что заблудилась.

Поскольку женщина потерялась на болоте, то проехать туда по лесным дорогам было нельзя. Было решено создать две поисковые группы. Первая прочесывала местность со стороны деревни Еловая Ганцевичского района, вторая - со стороны деревни Заберезье Пинского района. Около 14.45 пенсионерку нашли. В медицинской помощи она не нуждалась.

В Брестской области с начала года потерялись 98 человек. Большинство из заблудившихся людей - сборщики ягод и грибов.-0-