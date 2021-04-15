15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пятилетний ребенок выпал из окна на втором этаже. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел утром 13 апреля. Мальчик вместе с родителями гостил у тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, он взобрался на подоконник, открыл окно и упал вниз. Ребенка с травмами госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-