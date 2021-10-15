15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Ночью 15 октября 28-летний водитель автомобиля Kia двигался по автодороге Н219 вблизи деревни Галево и совершил наезд на 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте", - рассказали в СК.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, допрошены подозреваемый и свидетели.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

"Следователи обращаются к водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим интересующими сведениями и записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Брестской области по телефону 8 (33) 311-66-11 (круглосуточно)", - добавили в СК.-0-