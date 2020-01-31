В Пинском районе подросток упал с высоты

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе следователи проводят проверку по факту падения с высоты 15-летнего подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь на территории недостроенного здания. Школьник получил травмы при падении с высоты, обнаружили его родственники 1 января. "Предположительно, падение подростка произошло со второго этажа. С тяжелыми травмами он был госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное", - сказала Юлия Гончарова.

Проверку по факту травмирования юноши проводит Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.

Известно, что объект начали возводить около 30 лет назад, но он должным образом не законсервирован.-0-