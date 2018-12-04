В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в деревне Стошаны Пинского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Пожар произошел 3 декабря в жилом блочном доме на ул. Заречной. Огнем повреждены перекрытие, стены, имущество.
Работники МЧС на полу в жилой комнате обнаружили тело хозяина дома - мужчины 1963 года рождения.
Причина пожара устанавливается.-0-
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