В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в деревне Стошаны Пинского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар произошел 3 декабря в жилом блочном доме на ул. Заречной. Огнем повреждены перекрытие, стены, имущество.

Работники МЧС на полу в жилой комнате обнаружили тело хозяина дома - мужчины 1963 года рождения.

Причина пожара устанавливается.-0-