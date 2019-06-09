В Пинском районе при столкновении с легковушкой погиб мотоциклист-бесправник

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист-бесправник, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 12.55 8 июня на 425-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, 24-летний житель Ивановского района на мотоцикле "Ямаха" не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с ВАЗ-21214, водитель которого поворачивал налево. Мотоциклист погиб на месте происшествия.

Сообщается, что житель Ивановского района был лишен права управления транспортными средствами.-0-