В Пинском районе при столкновении с легковушкой погиб мотоциклист-бесправник

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист-бесправник, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 12.55 8 июня на 425-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, 24-летний житель Ивановского района на мотоцикле "Ямаха" не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с ВАЗ-21214, водитель которого поворачивал налево. Мотоциклист погиб на месте происшествия.
Сообщается, что житель Ивановского района был лишен права управления транспортными средствами.-0-
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