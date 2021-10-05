В Пинском районе пропал 14-летний подросток

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе ищут пропавшего 14-летнего Ярослава Дырмана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

По имеющейся информации, утром 4 октября подросток ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик выглядит на свой возраст, его рост - 155-160 см. Он плотного телосложения, светловолосый, над губой справа есть родимое пятно. Был одет в черную куртку и такого же цвета брюки, на ногах у него синие кроссовки.

О местонахождении подростка просят сообщить в Пинский РОВД по телефонам (80165) 31-20-00, (80165) 31-20-19,(+37529) 674-00-38, (+37544) 599-59-55 или же позвонить 102.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома