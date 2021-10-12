В Пинском районе следователи вернули семье ветерана похищенные медали

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о краже медалей ветерана Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

В марте этого года в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал о том, что из дома отца в деревне Вешня кто-то похитил медали и знаки СССР, а также юбилейные медали. Мужчина отметил, что награды очень много для него значат как память о подвиге покойного отца-ветерана.

По подозрению в краже задержали 29-летнего жителя Пинского района. Он рассказал, кому продал медали. Действия фигуранта квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) УК. Он находится под подпиской о невыезде. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Позже часть похищенных наград была изъята. Начальник Пинского МОСК Дмитрий Лира возвратил медали владельцу. Мужчина поблагодарил следователей и милиционеров за проделанную работу.-0-