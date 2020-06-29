В Пинском районе утонул 12-летний мальчик

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня утонул 12-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Трагедия произошла около 14.00 на заброшенном пруду возле деревни Ганьковичи. Это место решением Пинского райисполкома запрещено для купания. Двое мальчиков - двоюродные братья 2008 года рождения - находились там без взрослых. Дети купались, используя приспособление из пустых пластиковых бутылок. Один из братьев, житель агрогородка Охово, соскользнул с самодельного плота в воду. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Его брат начал звать на помощь. Крики услышала женщина, которая находилась неподалеку, и вызвала спасателей.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ОСВОД. Но спасти мальчика не удалось - его подняли с двухметровой глубины в 5 м от берега.

ОСВОД напоминает родителям о необходимости контролировать досуг своих детей летом, не оставлять их без присмотра у водоемов. Подростки могут там находиться с разрешения родителей, а малолетние дети - только под пристальным вниманием взрослых.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит по факту проверку. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-