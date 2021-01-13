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13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе во время рыбалки утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.
Несчастный случай произошел 12 января. Вечером в милицию поступило сообщение от встревоженной матери о пропавшем на рыбалке сыне. На поиски 33-летнего жителя Пинска отправилась водолазно-спасательная группа спецназа МЧС. На 6-м км реки Припять в направлении деревни Теребень спасатели в темноте заметили лодку. Неподалеку на поверхности воды обнаружили тело утонувшего. Мужчина был в спасательном жилете. В его лодке найдена бутылка из-под спиртного.
Причины и обстоятельства гибели пинчанина уточняются.-0-