В Пинском районе водитель сбил пешехода и скрылся

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ разыскивают водителя, который в Пинском районе насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 декабря на 419-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, с 22.00 до 23.20 между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р6 неустановленный автомобиль сбил пешехода 1947 года рождения. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Очевидцев ДТП, а также владельцев видеорегистраторов, заснявших момент аварии, просят помочь правоохранителям и позвонить по телефону (8016) 23-62-62 либо набрать 102.-0-