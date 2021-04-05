5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе волк напал на людей. Дикого зверя ловят охотники, лесхоз, милиция и МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

Волк появился в деревне Ласицк сегодня после обеда. Он напал на двух женщин на окраине села. На крики о помощи сбежались люди, мужчины с вилами помогли отбиться от зверя. Вскоре агрессивный хищник объявился в самой деревне, где покусал еще одну женщину.

"В Ласицк стали спешно стягиваться экстренные службы: милиция, скорая помощь, МЧС. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, у них зафиксировали укушенные раны и травмы, нанесенные диким животным. Позже стало известно, что в деревне волк напал на собаку и козу", - рассказали в райисполкоме.

На поиски предположительно бешеного хищника мобилизованы милиционеры, егери лесничества, охотники БООР. "В операции по изъятию дикого животного задействованы спасатели, которые оповещают местное население. Людей просят воздержаться от прогулок и не покидать жилища в темное время суток", - добавили в райисполкоме.-0-