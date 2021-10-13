В Пинском районе задержали водителя за перевозку туши дикого кабана

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе задержали водителя, который перевозил тушу дикого кабана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Милиционеры ночью на дороге Пинск - Огово остановили автомобиль "Фольксваген Шаран". За рулем был 43-летний пинчанин. В багажнике машины правоохранители обнаружили завернутую в полиэтилен тушу дикого животного. В салоне лежало зачехленное охотничье ружье. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте.-0-