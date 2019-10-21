В пиццерии в Минске загорелась бытовая техника

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пиццерии в Минске сегодня утром загорелась бытовая техника, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В 8.07 на номер "101" поступило сообщение о возгорании в кафе "Васильки" в ТРЦ "Галилео" по улице Бобруйской. Через три минуты подразделение МЧС прибыло к месту вызова. Выяснилось, что на четвертом этаже семиэтажного здания в помещении кухни пиццерии "Пицца Темпо" загорелась бытовая техника. Сработала система передачи извещений о ЧС, подключилась спринклерная система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей.

Никто не пострадал, эвакуация не проводилась, рабочий день у работников пиццерии начинается с 10 часов утра.-0-