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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Плещеницах горел магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"3 января в 10.12 спасателям поступило сообщение о пожаре в помещении магазина "АМИ Мебель" на первом этаже двухэтажного административно-бытового кирпичного здания (1970 года постройки, арендатор УП "Торговый дом "Лагуна") РУП "Логойский комхоз" в городском поселке Плещеницы Минской области. В результате пожара повреждено имущество, закопчено помещение магазина", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается. -0-